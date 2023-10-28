Cumhuriyetin kadınları her sektörde başarıyla çalışıyor

Maden ocağının zorlu şartlarında çalışan TTK kadın madencileri, ekmeğini kara elmastan çıkarıyor, Türkiye için katma değer üretiyor. Yer altındaki kömür ocaklarına değen kadın eli, emeği ve alın terini umuda dönüştürüyor.

TTK maden mühendisi Kara, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendini mesleğe yönlendiren sürecin üniversiteye hazırlık döneminde başladığını dile getiren Kara, "Üretim ve ihracatın artırılması, ham maddelerin yani madenlerin üretiminin ve madenleri işlemenin çok önemli olduğunu o dönemde okumam, ekonomik olarak güçlü ülkelerde, ağır ve tehlikeli işlerde kadınların da rolünün olduğunu görmem, maden üretim sahalarının ülkemizin dört bir yanında var olduğunu öğrenmem maden mühendisi olmam için en büyük teşviklerdi." diye konuştu.

Mesleğe başladıktan sonra TTK'yi bir okul gibi gördüğünü aktaran Kara, "Maden mühendisliğinin gerektirdiği teknik bilgi, deneyim, teknoloji olanaklarından faydalanarak mesleki yeterliliğimi artırmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan abim gibi, ülkeme uzun yıllar iz bırakarak hizmet etmek amacıyla kuruma geldim." ifadesini kullandı.

Kara, çalışma arkadaşlarının kahramanlıkları ve özverilerinin TTK'de olma fikrini hep diri tuttuğunu vurgulayarak Zonguldak havzasındaki taş kömürü rezervini ülke ekonomisine kazandırmakta pay sahibi olmaktan onur duyduğunu söyledi.

"Kurumda kadın olmak zor değil ayrıcalıklı"

Kübra Kara, "Bizler burada kadın ya da erkek kimliklerimizle değil, mühendis kimliklerimizle varız. Kurumda kadın olmak zor değil, aksine ayrıcalıklı diyebiliriz. Üretimde çalışan kadın madencilere pek alışık olmadıkları için madenci arkadaşlarımız önce yadırgıyorlar ama sonra hepsi benimsiyor, alışıyor. Aynı sofraya oturup birlikte yiyip içiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Görev yaptığı alanda sorumlu bulunduğu üretim bölgesinin oldukça büyük olduğuna dikkati çeken Kara, "Vardiya başından sonuna kadar madenci arkadaşlarla yerin yüzlerce metre altında kömür peşinde koşturuyoruz. Sadece ocaktaki madenci arkadaşlarım değil bütün kurum, emek veren biz kadın madencilere daha çok önem veriyorlar, takdirlerini de alıyoruz" dedi.

Kara, çalışan bir anne olarak zorlandığı zamanların da olduğunu, ancak eşinin desteğiyle zorlukları aştığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin, ülkemizde bizlere sağladığı ayrıcalıklar, kolaylıklar bize her işte nasıl başarılı olacağımızı, her işin üstesinden nasıl geleceğimizi hep gösterdi. Cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyet kadınlarına yakışır şekilde Türkiye'ye katma değer oluşturmayı ve üretimde bulunmayı hedefliyoruz. Bu sebeple, bu kurumda olduğum için çok mutluyum, çok memnunum. Türkiye Taşkömürü Kurumunun bir kadın mühendisi olarak, bir anne olarak, bir cumhuriyet kadını olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum."