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Yaşam
AA 28.10.2023 14:46

Cumhuriyetle yaşıt Harun dede: Elinden bayrağı, dilinden vatan sevgisi eksik olmuyor

Düzce'de yaşayan 100 yaşındaki Harun Yeşilyurt, elinden Türk bayrağını, dilinden vatan sevgisini düşürmüyor.

Cumhuriyetle yaşıt Harun dede: Elinden bayrağı, dilinden vatan sevgisi eksik olmuyor
[Fotograf: AA]

Karaca Mahallesi Işık Sokak'ta kızıyla yaşayan 6 çocuğu, 14 torunu olan Yeşilyurt, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayatı boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden Yeşilyurt, anılarını bazen gülümseyerek bazen de duygulanarak anlatıyor.

Cumhuriyetle yaşıt Harun dede: Elinden bayrağı, dilinden vatan sevgisi eksik olmuyor

Vatan ve bayrak sevgisini her fırsatta dile getiren Yeşilyurt, sıklıkla söylediği "Ankara'nın Taşına Bak" türküsüyle başta çocukları ve torunları olmak üzere kendisini ziyarete gelenleri duygulandırıyor.

"Bu bayrak olmazsa biz hiçiz"

Harun Yeşilyurt, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu söyledi.

Sevgisini her fırsatta Türk bayrağını öperek gösteren Yeşilyurt, "Türkiye'yi ve bayrağı çok seviyorum. Bu ülkenin namusu, vicdanı, hayası, her şeyi bu bayrak. Bu bayrak olmasa yürüyemeyiz. Bu bayrak için ne canlar feda edildi. Bu bayrak hepimizin. Allah vatanımızı düşürmesin. Bu bayrak benim canım. Bu bayrak olmasa biz hiçiz" diye konuştu.

Cumhuriyetle yaşıt Harun dede: Elinden bayrağı, dilinden vatan sevgisi eksik olmuyor

Yeşilyurt, geçmişte büyük zorlukların yaşandığını ifade ederek, "Yaşadıklarımızı hiç sormayın ağlarsınız" dedi.

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