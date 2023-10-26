Burdur'da ilk kez geyik görünce şaşırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından Yaban Hayvanı yerleştirme sahasına 7 kızıl geyik bırakılmıştı.

Doğaya bırakılan geyiklerden biri Tefenni ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülerdi.

"Tefenni'de geyik olmaz diyorlardı, al işte"

Dağlık arazide geyiğe rastlayan vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Cep telefonu kamerasıyla geyiği görüntüleyen kişi, “Tefenni’de ilk defa görüyorum ben geyiği. Tefenni’de geyik görünmez diyorlardı, bir de al işte” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.