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Yaşam
İHA 26.10.2023 11:09

Şanlıurfa’da ilk defa Alageyik görüldü

Ceylanların yaşadığı Şanlıurfa'da yaşam alanı Akdeniz Bölgesi olan bir Alageyik görüldü. Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Akçakale’deki hastanesinin duvarından atlayarak bahçeye giren Alageyik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da ilk defa Alageyik görüldü

Ceylanların yoğun olarak yaşadığı Şanlıurfa’da bu defa yaşam alanı başta Antalya olmak üzere Akdeniz Bölgesinin dağlık ve ormanlık alanları olan bir Alageyik (Dama Dama) görüldü.

İlçe hastanesinin duvarından atlayarak bahçeye giren Alageyik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Duvardan atlayan Alageyik, daha sonra binanın yan tarafından geçerek gözden kayboldu.

Akçakale’de ilk defa bir Alageyiğin görülmesi ise vatandaşlarda büyük heyecana neden oldu.

Akdeniz Bölgesinin dağlık alanlarında yaşayan ve endemik türler arasında olan Alageyiğin Şanlıurfa’ya nasıl geldiği ise merak konusu oldu.

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