Her yıl mayıs ayı ortalarına doğru başka bölgelerdeki yaylalara kovanlarını taşıyarak bal üreten Çukurovalı arıcılar, göç için hazırlık yapıyor.

Hazırlıklar çerçevesinde kovanlarını ve petek çerçevelerini tamir eden arıcılar, gittikleri bölgede arıların ihtiyaç duyacağı malzemeleri de tedarik ederek depoluyor.

Osmaniye Arıcılar Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, Toros ve Amanos dağlarının eteklerinde arıcılık yapan üreticilerin mayıs ayı ortalarına doğru başka bölgelerdeki yaylalara yapacakları göç için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Dünya'da arıcılık üretiminde Çin'den sonra Türkiye'nin geldiğini ifade eden Gaffaroğlu, "Arıcılarımız, yoğun bir çalışma içerisine girdiler. İnşallah 1 ay sonra arılarını yaylalara bal almak için arılarını taşıyacaklar" dedi.

Arıcı Kamil Aktuğ da, 25 yıldır arıcılıkla uğraştığını ve her yıl çeşitli yaylalara göç ederek bal ürettiklerini belirterek, "Geçen yıl Doğu Anadolu Bölgesine gitmiştik. Bu yıl İç Anadolu bölgesine gitmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde göçümüz başlayacak. İnşallah 4-5 ay sonra evimize döneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA