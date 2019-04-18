Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri Rümeysa Eren, Batuhan Keskin, Ebrar Aykut ve Büşra Özcan...

Bu öğrenciler üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesindeki oturakların altında barınan ve soğuk hava nedeniyle aç ve bakımsız halde olan bir anne köpek ile yavrularını fark etti.

Barındıkları yerin köpek ve yavrularına uygun olmamasına üzülerek harekete geçtiler. Üniversiteli gençler, bazı kurumlarla iletişim kurarak köpeklerin battaniye, kulübe ve mama ihtiyaçlarını karşıladı.

Köpeklerin bakımlarını yapıp ihtiyaçlarını karşılıyor

Öğrencilerin bir süre burada beslediği köpekler, rahatsızlık duyan vatandaşların şikayetiyle barınağa götürüldü. Köpek ve yavrularının barınağa götürülmesine üzülen gençler, anne köpek ve yavrularının sahiplenmek için harekete geçti.

Yaptıkları görüşmelerin ardından sadece anne köpeği barınaktan alan öğrenciler, bir yavru köpeği de sahiplenmeye karar verdi.

Hazırladıkları yuvada köpekleri besleyen üniversite öğrencileri, öğrenci ve akademisyenlerin destekleriyle ders saatlerine göre köpeklerin bakımını yapıp ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sevimliliği ve hareketli oluşundan dolayı akademisyen ve öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu köpekler, adeta fakültenin maskotu haline geldi.

Şıp Şıp'ın hikayesi

Öğrencilerden Rümeysa Eren, köpeklerin daha önce kötü ve soğuk yerde bulunduğunu, arkadaşlarıyla bu yeri temizleyerek düzenleyip köpeklere uygun yuvaya dönüştürdüklerini söyledi.

"Şıp Şıp" ismini verdikleri yavru köpeği sahiplenmeden önce birçok köpeğin bakımını arkadaşlarıyla yaptığını belirten Eren, "Şikayet üzerine burada beslediğimiz köpek ve yavruları barınağa götürüldü. Barınaktan sadece kısırlaştırılmış şekilde anne köpeği alabildik, yavruları alamadık" dedi.

Eren, barınaktan anne köpeğin yanı sıra "Şıp Şıp"ı da aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şıp Şıp'ın hikayesi var. O gün çok yağmur yağıyordu ve etraf çamurluydu. Köpekler kafesin diğer tarafına yapışmıştı ama Şıp Şıp bize doğru koştu. Muhtemelen yeni gelmişti. Yağmurun altında koşup 'şıp şıp' sesi çıkartarak gelmişti ve ondan dolayı ismi Şıp Şıp oldu. Alıp getirdik, çamurluydu. İlk başta yıkayıp veterinere götürdük. Burada ilk aşısını ve iç, dış parazit aşısını oldu. Sonra hazırladığımız yuvaya getirerek beslemeye başladık."

Köpeklerin üniversitenin maskotu haline geldiğini anlatan Eren, şunları söyledi:

"Köpekleri öğrenciler çok seviyor. Gün içerisinde dersimizden önce buruya gelerek kontrol ediyoruz. Yemeğini suyunu bırakıp havalar güzel olduğunda gezdiriyoruz. Bunun yanı sıra etraftaki başka köpeklere de bakıyoruz. İyi olduklarını gördükten sonda dersimize gidiyoruz."

Kaynak: AA