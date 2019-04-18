Büyüklüğü itibarıyla Türkiye'nin ikinci en büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı, yılın her mevsimi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Martı türleri de göl havzasında yaşam süren kuşlardan.

Göl içindeki adaları kuluçka mevsimleri boyunca mesken tutan martılar, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezindeki göl kıyılarına gidiyor.

Sahile giden vatandaşların kendilerine attığı ekmek ve simitlerle de beslenen martılar, kıyılarda göl sularına zaman zaman yaptıkları dalışlarla da dikkat çekiyor.

Su yüzeyindeki yavru balıkları avlayabilmek için gün boyu mesai yapan martılar, yavru sazan balıklarını gaga ya da pençeleriyle su içerisinden çıkarıyor.

Yiyecek arayışındaki martılar, balık avı öncesi jandarma burnu mevkisindeki sahilde açığa demirlenen balıkçı teknelerinin üzerinde toplu hareket ederek göl sularının yüzeyindeki yavru balıkları gözlüyor.

Zaman zaman gökyüzünden sulara ani dalışlar yaparak avlanan martılar, dinlenmek için de aydınlatma direklerinin üzerine konuyor.

Martıların göl sularındaki balık avı mesaisi, görenlerin ilgisini çekerken, özellikle kuş fotoğrafı tutkunları da bu anları objektiflerine yansıtabilmek için gün boyu sahilden ayrılmıyor.

Kaynak: AA