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Çöp konteynerinde canlı kuzu bulundu

Konya Ereğli'de vatandaşlar tarafından çöp konteynerinde bitkin halde bulunan kuzu, Belediye Zabıta ekiplerine teslim edildi.

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Çöp konteynerinde canlı kuzu bulundu

Dün akşam saatlerinde Ereğli'nin Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinden sesler geldiği ihbarı alan Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese gittiğinde çöp konteynerinde bir kuzu buldu.

Bitkin olduğu gözlenen kuzu, Zabıta ekipleri tarafından alınarak güvenli bir ortama götürüldü. Burada veteriner çağırılarak kuzunun tedavisi yapıldı. Zabıta ekiplerinin "Garip" adını verdiği kuzu, sütle besleniyor.

"Sahibi çıkana kadar biz bakacağız"

Zabıta Komiseri Sami Aygül gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara yapılan işkence ve kötü muameleleri kınadı.

Aygül, "Sabaha kadar sütünü verdik. Tedavisi devam ediyor, sağlık durumu iyiye gidiyor. Sahibi çıkana kadar bizim korumamız altında olacak. Sahibi mi çöpe attı, yoksa başkaları mı attı, ya da çalındı mı? Orasını bilmiyoruz. Tahkikat yapıp, ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Sami Aygül, kuzunun veteriner kontrolünde otlak bir alanda yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: zabıta ekipleri, kuzu, Konya, Ereğli, çöp konteyneri
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