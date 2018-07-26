  • 26 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.669
  • BIST 94817.26
    ALTIN 191.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Altınköy Açık Hava Müzesi'nde hasat şenliği coşkusu

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde hasat şenliği coşkusu

Ankara Altındağ Beşikkaya Mahallesi Altınköy Açık Hava Müzesi'nde "4. Hasat Şenliği" başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altınköy Açık Hava Müzesinde hasat şenliği coşkusu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin de katıldığı etkinliğe, çok sayıda ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.

Hasat edilen buğdaydan ekmek pişirildi

Başkan Tiryaki'nin geleneksel yöntemlerle tırpan bilemesiyle başlayan hasat şenliğinde, daha sonra harmanda ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için kullanılan düven yöntemiyle buğdaylar ayıklandı.

Ayıklanan buğdaylar daha sonra atların sırtına yüklenerek su değirmenine götürüldü. Burada elde edilen un, taş fırına getirilerek ekmek yapıldı.

Ekmekler şenlik için alana gelen vatandaşlara ikram edildi.

"Haftada en az 20 bin kişi ziyaret ediyor"

Veysel Tiryaki, Altınköy'de geleneksel hale getirdikleri hasat şenliğini bu yıl da düzenlediklerini, yeni nesillerin yabancı olduğu ve pek fazla bilmediği köylerdeki hasat dönemini bir şenlik havasında gerçekleştirdiklerini anlattı:

"Bu yıl programın ilk günündeyiz. Altınköy Müzesi tamamen ziyarete açılmadı. 350 bin dönüm arazide inşaat devam ediyor. Buna rağmen asgari haftada en az 20 bin kişi geziyor. Altınköy'deki inşaat çalışmaları tamamlandığında yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerle Ankara'da gezilebilecek bir destinasyon alanı olacağından hiç şüphemiz yok." 

Tiryaki, Altınköy'deki hasat şenliğinin 29 Temmuz Pazar günü sona ereceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: veysel tiryaki, hasat, buğday, Altınköy, altındağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER