İllüzyonist Aref taburcu edildi

Antalya'da gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanının ısırması sonucu panzehir tedavisi için Mısır’ın başkenti Kahire’ye getirilen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edildi.

Aref, yılanın ısırdığı kolda oluşan alerji nedeniyle doktoru Nebil Abdulmaksut’un tavsiyesi üzerine, son dört gündür Kahire’nin batısında yer alan 6 Ekim bölgesinde bulunan klinikte farklı bir tedavi gördüğünü söyledi.

Alerji ile ilgili iğnelerin özel klinikte yapıldığını anlatan Aref, cuma günü Türkiye’ye dönmeyi planladığını açıkladı.

Sağlığına kavuştu

Tedavisinin sona erdiğini ve sağlığına kavuştuğunu belirten Aref, bu süreçte kendisine yardım eden Türk ve Mısırlı yetkililere teşekkür etti.

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, ardından asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel bir uçakla Mısır'a getirilmişti.

Kaynak: AA