Köpekler sahiplerinin üzüntüsünü paylaşıyor

Bilim insanları, çoğu köpeğin sahipleri üzgünken empati kurduğunu ve yardımcı olmak için çabaladığını ortaya koydu.

"Learning & Behavior" dergisinde yayımlanan ve ABD Johns Hopkins Üniversitesi'nden Emily M. Sanford'ın liderliğinde yürütülen çalışmada, köpeklerin olumlu ve empatik bir doğaya sahip olduğu görüşünün gerçek olup olmadığı incelendi.

34 köpek sahibi deneye katıldı

Sanford ve ekibi, 34 köpek sahibinin katılımıyla yaptıkları deneylerden birinde, katılımcılardan kapalı bir kapının arkasında oturup ağlama ya da inleme sesleri çıkarmalarını istedi.

Köpeklerin tepkilerini izleyen araştırmacılar, durumlara fiziksel olarak nasıl tepki verdiklerini görmek için de köpeklerin kalp atış hızı değişkenliklerini ölçtü.

Sahipleri ağlayan köpekler, kapıyı daha hızlı açtı.

Fizyolojik ve davranışsal tepkilerine dayanarak kapıyı açan köpeklerin, referans ölçümlerden çok daha az stresli olduğu, bu durumun da köpeklerin kendi üzüntülerini bastırıp sahipleri için harekete geçtikleri anlamına geldiği belirtildi.

Çocukların başkalarına yardım etmesine benzetildi

Deneye katılan köpeklerden 16'sı terapi köpeği olarak yetiştirilen hayvanlardı.

Çalışmada, beklenenin aksine, terapi köpekleri de kapıyı açma konusunda diğer köpekler gibi davrandı. Bu da köpeklerin sadece belirli insanlara karşı empati duymadığını, bazı durumlarda bu empati üzerinden hareket edebildiklerini gösterdi.

Sanford, bunu çocukların başkalarına yardım etmesi durumlarına benzeterek, çocukların da başkalarına ancak kendi kişisel üzüntü duygularını bastırabildikleri zaman yardım edebildiklerini hatırlattı.

Kaynak: AA