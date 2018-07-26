Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarında artış oldu

Muğla Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Ölüdeniz'i kuş bakışı izliyorlar

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artış

Babadağ'dan yamaç paraşütü atlayışlarında geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın aynı döneminde yaşanan yüzde 75'lik artış turizmcileri mutlu etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Babadağ'daki uçuş sayılarında yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirtti.

"Gelecek yıl sayı 200 binlere ulaşacak"

Babadağ’dan yapılan uçuşlarda 2015'te 120 binli rakamlara ulaşıldığını hatırlatan Osman Çıralı, "Geçen yıl 117 bin uçuş oldu. Bu yıl Babadağ'da teleferik inşaatı olmasına rağmen uçuşlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 25 bin 982, bu yılın ilk yarısında ise 45 bin 575 kişi uçmuş. İnşaat olmasına rağmen artış olması Babadağ'ın güzelliğini ve öne çıktığını gösteriyor" dedi.

Çıralı, Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü uçuş sayılarının her yıl artarak devam edeceğini, gelecek yıl sayının 200 binlere ulaşacağını söyledi.

"Yıl sonu 150 bini yakalarız"

Dünyanın hiçbir yerinde Babadağ'dan izlenen manzaranın bulunmadığını, uçuş yapan herkesin memnun olduğunu ifade eden Çıralı, şöyle konuştu:

"Yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'i gökyüzünde seyredebiliyorsunuz. Bunun yanında bölgede endemik bitkiler de var. Yıl sonunda 150 bini yakalayacağımızı düşünüyorum. Babadağ'ın bölge ekonomisine de büyük katkısı var. Şu anda uçuşun bedeli 500 lira. 350 lira uçuş bedeli 150 lira da fotoğraf ve görüntü ücreti. Teleferik de tamamlanınca daha da güzel olacak. Bunun da bedeli daha önceden belirlenmişti. 8,5 dolar artı KDV. Teleferikle de 1 milyon kişinin taşınması hedefleniyor."

"Çinli turistler yoğunluk oluşturuyor"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkan Yardımcısı Barış Aksoy da, yamaç paraşütünde geçen yıla göre yaşanan yoğunluğun pilotları sevindirdiğini söyledi.

"Bu yıl yerli turistlerin yanı sıra özellikle Çinli turistler bölgemizde yoğunluk oluşturuyor. Ziyaretçilerin isteği doğrultusunda onlara gökyüzünde adrenalin dolu dakikalar yaşatıyoruz. Yamaç paraşütü bölgeye tatile gelenlerin mutlaka yapması gereken bir aktivite. Babadağ'dan uçuş yapan turistlerin gökyüzündeki fotoğrafları, sosyal medya hesaplarını süslüyor. Bu fotoğraflar, daha önce bölgemize gelmeyen turistlerin de ilgisini çekiyor ve ülkemizin tanıtımına katkısı oluyor."

Kaynak: AA