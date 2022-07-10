Trabzonlu Dursun Özyer, yaklaşık 4 ay önce "Maşallah" adını verdiği ineğini 10 bin liraya sattı. Fakat bir süre sonra çok pişman oldu.

Durumu fark eden aile üyeleri ineği geri almaya karar verdi.

Sattığının iki katı ücret ödedi

Uzun uğraşlar sonunda hayvan Rize'de bulundu.

Yeni sahibi 20 bin lira istedi. Nakliye ile beraber 21 bin 500 liraya "Maşallah" satın alındı.

"İneğim hep benimle yaşayacak"

"Maşallah"ın kilo vermiş olmasına üzülen Dursun Özyer şöyle konuştu:

"Zayıflıktan bütün kemikleri dökülmüş. Onu gördüğüm zaman daha fazla ağlamaya başladım. Şükürler olsun ki Allah'ıma hayvanımı geri aldım. 30 da demiş olsaydı, vallahi billahi verecektim. Benimle beraber ben yaşadığım müddetçe, elim ayağım tuttuğu müddetçe, bu benimle beraber yaşayacak. Maşallah'ı kimsenin benden alma şansı yok."

Dursun Özyer eylül ayı sonunda ineği Maşallah ile yayladan köyüne dönüş yapacak.