Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz."