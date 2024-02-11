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Yaşam
AA 11.02.2024 17:22

Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapana yansıyan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.

Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz." 

 

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