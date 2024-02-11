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Yaşam
AA 11.02.2024 11:02

Depremzedelerle 'acıdan doğan kardeşlik' bir ömür sürsün istiyorlar

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında çalışan işçiler, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da, enkazdan kurtardığı ve yakınlarının cenazesini çıkardığı depremzedeleri, ailelerinden biri gibi görüyor.

Depremzedelerle 'acıdan doğan kardeşlik' bir ömür sürsün istiyorlar
[Fotograf: AA]

Ermenek ilçesindeki kömür ocağında 28 Ekim 2014'te su baskını sonucu 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasında arkadaşlarını kaybeden bir grup madenci, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz altında kalanlara yardım için gönüllü oldu.

Yapılan görüşmeler sonucu hızla yola koyulan, Hatay'ın Belen ve Defne ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, bu sürede bazı depremzedeleri enkaz altından kurtardı, bazılarının da cenazesini çıkardı.

O günden sonra madenciler ile depremzedeler arasındaki iletişim hep sürdü. Telefonla görüştükleri madencilere teşekkür etmek isteyen bir grup depremzede, yaklaşık dört ay önce ilçeye ziyarette bulundu.

Depremzedeler, maden ocağında ziyaret ettiği işçilerin, depremin birinci yılında yanlarında olmasını istedi.

Depremin birinci yılında bölgeye giden madenciler, ailelerle görüştü, duygusal anlar yaşadı. Bu ziyaretle depremzedelerle madenciler arasındaki dostluk daha da sağlamlaştı.

"Aileler sürekli arıyor, duygularını paylaşıyor, kardeş olduk"

Madencilerden Mehmet Karaca, bölgede arama kurtarma çalışması yaptıkları yerleri gördüklerinde çok hüzünlendiklerini söyledi.

Cenazelerini çıkardıkları ailenin yakınlarının kendilerini İskenderun'da karşıladığını, gece misafir ettiklerini anlatan Karaca, "Ertesi gün Belen'e gittik. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualara eşlik ettik. Ailelerle kabirleri ziyaret ettik. İletişimimiz hiç kesilmedi. Bir yıldır görüşüyoruz. Bizim orada olmamız kendilerini duygulandırdı." diye konuştu.

Vefa duygusunun üst düzey yaşandığını belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakınlarını kaybettiler ama bizleri kazandılar. Bundan dolayı da orada olmamızdan dolayı sevinç duydular. Bizi bırakmak istemediler. Herkesin gözleri yaşardı. Aileler sürekli arıyor, duygularını paylaşıyor, kardeş olduk. Evlerine davet ettiler. Acı dostluğumuz var, sürekli görüşüyoruz. Onlar madenci, biz Hataylı olduk. Ankara'ya yerleşenler de bizim ziyaretimizden duydukları memnuniyeti paylaştı."

"Bu durum milletimizin ahde vefaya olan bağlılığının bir göstergesidir"

Madenin işletme müdürü Yaşar Süsen ise depremin ardından bazı afetzedeleri bir süre ilçede misafir ettiklerini dile getirerek, "Aramızda bağ oluştu. Depremzedeler bizi ocakta ziyaret etti. Devamlı görüşüyoruz. Oraya da 7 kişilik grupla ziyarete gittik. O duyguyu, bağlılığı hem onlar hem biz yeniden yaşadık." ifadesini kullandı.

Şirketin sahibi Fehmi Özbey de depremzede 40 kişilik grubun yaklaşık 4 ay önce madene yaptıkları ziyaretin, dostluğun en anlamlı göstergesi olduğunu kaydetti.

Misafirlerinin kendilerine çeşitli hediyeler getirdiğini belirten Özbey, "Hatay'ın künefesi meşhurdur, üzerine de yazmışlar. Bu bizi çok duygulandırmıştı. Bu, ahde vefanın bir özelliğidir. Bu durum milletimizin ahde vefaya olan bağlılığının bir göstergesidir diye düşünüyorum." dedi.

Özbey, aralarında oluşan kardeşliğin bir ömür sürmesini istediklerini dile getirdi.

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