Kış aylarında yüzeyi tamamen donan, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'da kalın buz tabakası oluştu.

Çıldır ilçesi Akçakale köyünde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da her yıl kış mevsiminde soğuk havaya aldırış etmeden Eskimo usulü avcılık yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Erken saatlerde hazırlanan balıkçılar, buzla kaplı gölde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana geliyor. Burada kazma ve küreklerle buzu kıran balıkçılar, ağlarını suya bırakarak nasiplerini arıyor.

Çıldır'da sezonun ilk avını yaptılar

Bölgede yaşayan kadın balıkçı Çınar Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan ve 7 yaşındaki kızı Tuba ile buzla kaplı gölde Eskimo usulü balık avlayarak sezonun ilk avını gerçekleştirdi. Kılıç, ailece yıllardır balıkçılıkla uğraştıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Son yıllarda balıkçılıkta eşine yardımcı olduğunu söyleyen Kılıç, "Balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Daha önce lokantamızda satış yapıyorduk ancak şimdi salgından dolayı lokanta kapalı olunca talepler doğrultusunda sipariş alarak satış yapıyoruz" dedi.