Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde oturan Hacer Bozkurt, 9 sene önce şiddet gördüğü eşinden ayrıldı. Çocuklarına bakabilmek için il merkezindeki Kardeşler Mahallesi'ne yerleşti.

Çocuklarından biri evlenen, diğeri ise işlediği bir suç nedeni ile cezaevine düşen Bozkurt, oğlu Yavuz Bal ile kaldı. Cezaevindeki oğluna da bakan Bozkurt, yaptığı lif ve çorap gibi el işi ürünlerini satarak geçimini sağlıyor. Bir süre sonra da sattığı ürünlerin arasına paket şekerleri de ekledi. Atatürk Caddesi’nde ürünlerini satarak evinin geçindiriyor.

"Helalinden para kazanıyorum"

Köyde yaşarken hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Hatice Bozkurt, şunları anlattı:

"Mesleğimle de gurur duyuyorum. Sabahın erken saatlerinde evden çıkıp buraya geliyorum. Helalinden para kazanıyorum. Helal kazanç en iyisidir ve bereketli olur. Elimde olsa daha başka işler yaparım. Sıcak bir yerde çalışmak isterim. Burada üşüyorum, kolay değil. Bir gün 50-100 kazanıyorsam, gün geliyor eve gitmek için yol parası dahi bulamadığım oluyor. Ama yine de halime şükrediyorum."