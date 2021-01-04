Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için de seferber oldu.

Kısıtlama süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesai yaptı. Ekipler, 19 ilçede bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara toplam 600 kilogram kuru mama bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]

Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen jandarma personelleri, hazırlanan kaplara da su bıraktı.

Ekiplerin mamalarını yiyen sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri görüntüler takdir topladı.