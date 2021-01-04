Mustafa Erikaya, Bursa'nın İznik İlçesinde 6 yıl önce berberliği bırakıp el sanatlarıyla uğraşmaya başladı.

8 yıldır tespih sanatı ve nakkaşlıkla ilgilenen Eyrikaya, tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti.

Yurtdışından da talep var

Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Eyrikaya, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

"Bu meyve doğal bir üründür"

Mustafa Eyrikaya, "Kuka, Hindistan ve Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

"Piyasada değeri 15 bin liradır"

Osmanlı döneminde hekimlerin de bu ağacı sıkça kullandığı söyleyen Eyrikaya, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmalar el işçiliğidir. Böyle bir tespihi 15 ila 20 günde bitirebiliyoruz. Piyasada değeri 15 bin liradır. Üzerini yakut, zümrüt ve safir taşlarıyla süsleyerek koleksiyoner ve tespih severlerin beğenilerine sunuyoruz. Çok beğenilen ve talep olan bir türdür."