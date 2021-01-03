Türkiye son beş yılın en kurak dönemini geçiriyor.

Barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor.

Salgınla birlikte su tüketimi de arttı. Su sıkıntısıyla karşılaşmamak için hijyenden ödün vermeden tasarruf şart.

Bulaşık ve çamaşır makineleri tam kapasite doldurularak çalıştırılmalı

Evlerde geçirilen süre arttı. Bu süreçte bulaşık makineleri daha sık kullanılır oldu. Bir bulaşık makinesi tek yıkamada ortalama 10-16 litre su harcıyor. Su tasarrufu sağlamak için makinelerin tam kapasite doldurulmadan çalıştırılmaması öneriliyor. Çamaşır makineleri de yine tam dolmadan çalıştırılmamalı.

'Bahçe sulama, araç yıkama sıklığı azaltılmalı'

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç Dr. Gökşen Çapar, "İklim değişikliği çok küresel büyük bir sorun ve su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Pandemi döneminde insanlar evlerinde kalmak durumundalar 24 saati evde geçiriyoruz, evdeki su kullanımımız arttı diyebilirim" dedi.

Çapar, vatandaşları, diş fırçalarken, el yıkarken musluğu açık bırakmamaları konusunda uyarıyor. Bahçe sulama, araç yıkama gibi ihtiyaçların ise azaltılması gerektiğini söylüyor.

Su tasarrufu için yapılması gerekenler

Su tasarrufu yapmak için evdeki bozuk muslukların tamir edilmesi, su sayacının kontrol ettirilmesi ve banyoda geçirilen sürenin kısaltılması konusunda da uzmanlar uyarıyor.