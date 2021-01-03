Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayburt'un 'Vefalı' leyleği
Ülkemizdeki göçmen kuşlar çoktan sıcak diyarlara doğru yola çıktı. Biriyse göç etmiyor. 19 yıl önce eşini kaybeden 'Vefalı' isimli leylek o gün bu gündür Bayburt'tan ayrılmıyor.
19 yıl önce eşini kaybetti. Adı gibi vefalı olan leylek, o gün bugündür Bayburt'ta Arpalı Merkez Camii'nin kubbesini terk etmiyor.
Ölen eşine olan bağlılığından dolayı belde halkı ona "Vefalı" ismini koydu.
Diğer leylekler kışın sıcak diyarlara göç ederken, o hiç ayrılmadı.
Belde sakinleri, caminin isminin "Leylekli Cami" olmasını istiyor
Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, "Vefalı ismini halk koydu. Çünkü 19 yıldır kasabamızı terk etmiyor ve beldemizde yaşıyor. Merkez camimizin kubbesinde kendisine bir yuva yapmış, eşi vefat ettikten sonra Arpalı'yı terk etmedi" dedi.
Arpalı beldesi sakinleri, leyleğin yuva yaptığı caminin adının "Leylekli Cami" olarak değiştirilmesini istiyor.
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