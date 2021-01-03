19 yıl önce eşini kaybetti. Adı gibi vefalı olan leylek, o gün bugündür Bayburt'ta Arpalı Merkez Camii'nin kubbesini terk etmiyor.

Ölen eşine olan bağlılığından dolayı belde halkı ona "Vefalı" ismini koydu.

Diğer leylekler kışın sıcak diyarlara göç ederken, o hiç ayrılmadı.

Belde sakinleri, caminin isminin "Leylekli Cami" olmasını istiyor

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, "Vefalı ismini halk koydu. Çünkü 19 yıldır kasabamızı terk etmiyor ve beldemizde yaşıyor. Merkez camimizin kubbesinde kendisine bir yuva yapmış, eşi vefat ettikten sonra Arpalı'yı terk etmedi" dedi.

Arpalı beldesi sakinleri, leyleğin yuva yaptığı caminin adının "Leylekli Cami" olarak değiştirilmesini istiyor.