Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Ersin Tuncer’e ait iki koyun, erken doğum sonrası telef oldu.

Annesini kaybeden kuzulara evinde bakan Tuncer, onları beberonla beslemeye başladı.

Gündelik işini yapmak için ahıra ve dışarı çıkan Tuncer’in peşini bırakmayan kuzular, onunla birlikte her yere gidiyor. Bu durumdan şikayetçi olmayan Tuncer, annesiz kalan kuzulara şefkat gösteriyor.

"Ben nereye gidiyorsam peşimden geliyorlar"

Kuzuların annelerinin doğum sonrası telef olduğunu ifade eden besici Ersin Tuncer, “Kuzuların annesi doğumdan sonra öldü. Doğum sonrası kuzuları ben besliyorum. 10 günlük oldular. Biberon ile besliyorum. Ben nereye gidiyorsam peşimden geliyorlar. Evin içerisinde, sobanın yanında besliyorum. Kuzuları inek sütüyle besliyorum. Mecburen hayvanlara bakmamız lazım. İşimiz bu ama zorluğu da var” dedi.