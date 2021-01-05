İzmir'de yaşayan Suna-Ruşen Koruğ çiftinin yüzde 92 zihinsel ve fiziksel engelli oğulları Volkan Koruğ'a, 10 yıl önce siroz teşhisi konuldu. Sağlık durumu ağırlaşan Koruğ'un acil donör bulunarak, karaciğer nakli olması gerekiyor.

Anne Suna Koruğ, yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlattı:

"Volkan on senedir siroz. Son dört senedir daha da kötüleşti. Donör sırasına girdi ama sıra gelmiyor. Bir gönüllü istiyoruz, çocuğumuzu kurtarsın. Biz yaşlıyız bizim donör olmamıza izin verilmiyor. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Elimden bir şey gelmiyor, bir şey yapamıyorum. Allah düşmanımın başına vermesin. Ne yiyebiliyorum ne de içebiliyorum. Boğazımdan geçmiyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Bağış yapabilecek kişiler bekliyoruz"

Hastalığa bağlı kilo kaybı yaşayan oğlu için tek çarenin nakil olduğunu söyleyen anne Koruğ, "Yirmi günlükken troit hastası olduğunu öğrendik. Ege Üniversitesi Hastanesine yattı. Yüzde 92 engelli kaldı. On sene önce hastaneye götürdük. Safra ameliyatı oldu. Hastaneden çıktıktan bir hafta sonra durumu kötüleşti.Siroz teşhisi konuldu. Doktorlar bir an önce ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Nakil dışında bir şansımız yok" dedi.

Oğlunun ameliyat olduktan sonra kurtulacağını belirten baba Ruşan Koruğ ise şunları söyledi:

"Donör bulmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar üç, dört kişi gönüllü oldu ama uygun bulunmadılar. Oğlumuza çocuk gibi bakıyoruz. Son dönemde yaklaşık 13 kilo verdi. Bağış yapabilecek kişilerin kan grubu 'A' ya da '0' olmalı. Bir de kilolu olmaması gerekiyor. Ameliyat olduktan sonra kurtulacak. Bütün isteğimiz oğlumuzun iyi olması."