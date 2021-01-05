Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan emekli Ramazan Uludağ, halk arasında "Sivrinin tepesi" diye de adlandırılan Boztepe'yi arkadaşlarıyla birlikte 1999 yılında ağaçlandırmaya karar verdi.

Emekli Uludağ, düğünlerde türkü söyleyerek kazandığı bahşişler ve Avrupa'daki gurbetçi vatandaşların yardımlarıyla su yoksunu Boztepe'ye yeni fidanlar dikiyor.

Uludağ ve arkadaşları sayesinde kurak bölge, 2 bin 500 ağacın bulunduğu küçük bir ormana dönüştü.

"Ağaçsız köyün çeşmesi susuz olur"

20 senedir ilçede ağaçlandırma ve temizlik yapan Uludağ, "Ben öldükten sonra buraya sahip çıkalım. Burası yüz sene sonra Kulu’nun ak yüzü, şahane bir orman olacak. Benim isteğim buranın yamaçlarının ağaçlandırılması. İç Anadolu’da yeşil alan yok, ağaç sevgisi yok, ağaçsız köyün çeşmesi susuz olur" dedi.

"Mutlu çiftler" ormanı

Nişan törenlerinde aldığı bahşişleri kullandığı için ormana "Mutlu çiftler" adını koyacağını söyleyen Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım talep etti.

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın işi gücü rast gelsin, burası sahipsiz buraya bekçi konulursa ormanlarımız zarar görmez, temiz olur yeşillenir ve güzel bir ormana dönüşür. Buranın tek derdi bekçidir."