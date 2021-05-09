Eskişehir'de yaşayan Burak Sakçı, 28 yaşında. Onun için zorluklar daha doğduğu gün başladı. Milyonda bir görülen cam kemiği hastası (Osteogenesis İmperfecta) olan Burak, mücadeleyi hiç bırakmadı.

Azmiyle yürümeyi başardı

Kemikleri kolay ve sık kırılan Burak, onlara inat dört elle sarıldı hayata.

"Özellikle çocukluk zamanımda daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Çünkü bir ip yumağı dahi geldiğinde kırılabiliyordu. 5 kez ameliyat oldum. Yaklaşık 7- 8 senedir de fizik tedavi görüyorum. Görmüş olduğum fizik tedavi sayesinde kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde şu an yürüyebiliyorum."

"Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam"

Sakçı, hiç kaybetmediği mücadele ruhunu onunla aynı kaderi paylaşanlara da sevgiyle aşılamaya çalışıyor. Cam kemiği farkındalık haftasında hastalığa dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. Hazırladığı klipte spor ve sanat camiasından ünlü isimler de yer aldı.

Burak, "Farkındalığı yükseltmek adına bu videoyu hazırladım. Bizlerin de var olduğunu, kemiklerimiz kırılsa da umutlarımızın sağlam olduğunu göstermek istedim" dedi.