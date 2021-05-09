Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baba mesleği çobanlığı 30 yıldır sevgiyle yapıyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın Altınözü ilçesinde çobanlıkta 30 yılı geride bırakan Raif Ünsal, tüm zorluğuna rağmen işini aşkla yapıyor.
Alakent Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Raif Ünsal, 31 yaşında başladığı baba mesleği çobanlığı, 30 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettiriyor.
Sahip olduğu 55 koyunu sabahın erken saatlerinde ağıldan 6 yaşındaki torunuyla birlikte çıkaran Raif Ünsal, hayvanlarını akşam saatlerine kadar doğada otlatıyor.
Baba mesleğini devam ettiriyor
Ünsal, 30 yıldır sürdürdüğü çobanlık mesleği sayesinde ailesinin geçimini sağladığını ve çocuklarını okuttuğunu söyledi.
Baba mesleği olan çobanlığı severek yaptığını anlatan Ünsal, gücünün yettiği kadar işini devam ettireceğini dile getirdi.
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