Evlatları için her türlü zorluğa katlanıyor. Hem uzun yolda direksiyon sallıyor hem de ev işlerine yetişiyor.

52 yaşındaki Leyla Biliş, 6 yıldır tır şoförlüğü yaparak, çocuklarını tek başına büyütüyor. Zorlukları ise evlatlarının sevgisiyle aşıyor.

Çocuklarını okutarak geleceğe taşımanın tek amacı olduğunu söyleyen Biliş, “Hedefimiz onları geleceğe hazırlamak, yaşam mücadelemiz bu. Onlarla var olmak çünkü onlar benim yaşam amacım. Bir annenin, her annenin yaşam amacı çocuklarıdır" diyor.

“Annem olduğu için gurur duyuyorum”

Evlatları da bu fedakar anne ile gurur duyuyor.

“Biz her zaman onun arkasındayız” diyen çocuklar, annelerinin bu yoldaki en büyük destekçileri.

“Benim annem olduğu için çok gurur duyuyorum kendisiyle. Kocaman bir kalbi var. Merak ediyoruz, arıyoruz; ‘Anne ne zaman geleceksin? Hadi gel’ dediğimiz oluyor zaman zaman. Özlüyoruz çünkü.”

“Türkiye’de kardeşçe yaşamanın anlamı çok büyük”

Leyla Biliş, zorlu bir mesleği olsa da işini severek yapıyor. Evlatlarına vatan sevgisini de aşılıyor.

Arap kökenli olduğunu söyleyen Biliş, “Türk bayrağının altında doğduk, Türk bayrağının altında öleceğiz. Ne mutlu Türküm diyene. Kardeşçe yaşıyoruz bu ülkede, bunun anlamı çok büyük” diyerek anlatıyor vatan sevgisini.

HABER: Fatma ER

KAMERA: Memiş AKÇAM