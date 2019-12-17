Çay ocağının duvarlarını müşterilerin fotoğrafları süslüyor17 Aralık 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:47
Bartın'da bir çay ocağının duvarlarında müşterilerin fotoğrafları yer alıyor. 5 bin civarında fotoğrafın bulunduğu çay ocağını ilk defa görenler şaşırıyor.
Bartınlı Kadir Kılıç, tarihi Demirciler Çarşısı'nda yarım asırdır çay ocağı işletiyor.
Yaklaşık 20 yıl önce müşterilerinin fotoğraflarını duvarlara asmaya başladı. Yıllar içinde sayı neredeyse 5 bini geçti.
Çoğu vesikalık, bir kısmı da mekanda çekilmiş toplu fotoğraf. Hepsi de çay ocağının müşterilerine ait.
Kılıç, fotoğrafların bir hatıra olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İçinde aşağı yukarı 100'ün üzerinde ölenler var. Onlar da burada bir anı olarak kalıyor. Ölenlerin üzerinde bir yıldız var."
Fotoğraf stüdyosunu andıran çay ocağında, müşteriler bazen fotoğraflara bakıp arkadaşlarını yad ediyor. Kadir Kılıç, müşterilerin fotoğrafını asmaya devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber