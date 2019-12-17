Bartınlı Kadir Kılıç, tarihi Demirciler Çarşısı'nda yarım asırdır çay ocağı işletiyor.

Yaklaşık 20 yıl önce müşterilerinin fotoğraflarını duvarlara asmaya başladı. Yıllar içinde sayı neredeyse 5 bini geçti.

Çoğu vesikalık, bir kısmı da mekanda çekilmiş toplu fotoğraf. Hepsi de çay ocağının müşterilerine ait.

Kılıç, fotoğrafların bir hatıra olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İçinde aşağı yukarı 100'ün üzerinde ölenler var. Onlar da burada bir anı olarak kalıyor. Ölenlerin üzerinde bir yıldız var."

Fotoğraf stüdyosunu andıran çay ocağında, müşteriler bazen fotoğraflara bakıp arkadaşlarını yad ediyor. Kadir Kılıç, müşterilerin fotoğrafını asmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber