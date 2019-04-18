Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale turizmi denildiğinde akıllara ilk olarak 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin geldiğini söyledi.

"Binlerce Anzak torununu ağırlamaya hazırlanıyoruz"

Bunun dışındaki ikinci önemli törenin, yerli pazarın dışında yabancı pazara da hitap eden 24-25 Nisan'daki Anzak Günü etkinlikleri olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Anma törenleri olması münasebetiyle Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'den ülkemize ciddi bir sayıyla katılımcı gelecek. Çanakkale ve bölge turizmcileri olarak bu konudaki bütün altyapı çalışmalarımızı günler öncesinden tamamladık. Kendilerini otellerimizde, turizm tesislerimizde, turizm araçlarımızda ağırlamayı bekliyoruz. Bölge turizmcileri olarak, Çanakkale'de binlerce Anzak torununu ağırlamaya hazırlanıyoruz."

"10 gün önce gelip başka illeri de ziyaret ediyorlar"

Ahmet Çelik, Anzak Günü'ne gelen konukları ağırlarken temel düşüncelerinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yabancı asker annelerine yönelik söylediği, "Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" sözleri olduğunu belirtti.

Çelik, kendilerinin de Anzak torunlarını ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını vurguladı.

Tören yoğunluğuyla ilgili hazırlıklarına değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Bu konuda bütün çalışmalarımız tamam. Buradaki törenler aslında Çanakkale ve Türkiye ile ilgili bir diğer turizm ürünüdür çünkü bu törenler için Türkiye'ye gelen Avustralyalı, Yeni Zelandalı ya da İngiliz, hemen hemen 10 gün önce ülkemize geliyor, İstanbul'u, İzmir'i ve birçok turizm destinasyonunu ziyaret ediyor. Gelme sebepleri bu törenler olmasına rağmen ülkemize ciddi maddi döngü sağlıyorlar. Bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve bu ürüne sahip çıkarak sımsıkı tutmamız gerekir.

Kaynak: AA