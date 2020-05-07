28 bin kişilik camide tek başına. Her gün vakit namazı için camiye gidiyor. Bugünlerde cemaati olmasa da her zamanki gibi hazırlığını yapıyor. Sarık ve cübbesini özenle kuşanıyor. Namaz vakti gelince de ezanı Muhammediyi okuyor.

Ömer Altındağ 56 yaşında. 5 yıldır Adana Sabancı Merkez Camii'nde görevli. Salgın günleri nedeniyle mahsun. Çünkü günlerdir cami cemaatsiz. Ömer Hoca salgın öncesi günleri özlemle anıyor. Salgının sona ermesi için her gün dua ediyor. Bu süreçte sadece dini görevlerini yerine getirmiyor. Ezandan sonra koronavirüse karşı alınacak tedbirleri her gün cami hoparlöründen seslendiriyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin cemaatsiz kalmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Altındağ, "Şu günler bize çok acı geliyor çok üzülüyoruz. Cemaatimiz yok ezanlar okunuyor, biz burada namaz kılıyoruz ama o cemaatimizle olan hazzı hiç bir zaman alamıyoruz." dedi.

Altındağ sözlerini şöyle sürdürdü;

"Rabbimize dua ediyoruz ki inşallah Rabbimiz bu sıkıntımızı inşallah üzerimizden kurtarır da ümmeti Muhammed hep birlikte inşallah camileri doldururuz. Bizlerin tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Tıpkı Peygamberimiz gibi, Peygamberimiz (S.A.V.) veba hastalığı olan yere hiç kimse girmesin, orada bulunan hiç kimse dışarı çıkmasın şeklinde uyarısı vardır. Bu bizim için de geçerlidir."

Haber: Bekir Özbek

Kamera: Memiş Akçam