Ağrı'da yapılacak Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi'nin projesi tanıtıldı.

Kent için önemli olan bir turizm potansiyelinden yararlanılamadığını belirten Ağrı Valisi Süleyman Elban, şöyle konuştu:

"Bu şehir Nuh'un şehridir. Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı gibi önemli turizm potansiyellerinden yararlanamıyoruz. Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Ancak insanlar kente geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz 'Bunu somutlaştırıp müze yapalım' dedik, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik. Fakat bu müzeden hakkıyla yararlanabilmek için bu müzeyi Doğubayazıt yerine Ağrı'ya yapıyoruz."

Müze kent merkezine kurulacak

Elban, müzenin kente her açıdan büyük katkı sağlayacağını belirterek, şehre gelen turistlerin aynı zamanda Doğubayazıt ilçesini de gezebileceğini ifade etti.

Müzenin kent merkezinde bulunmasının daha uygun olacağını anlatan Elban, müzenin yapımına ilkbaharda başlamayı planladıklarını ve bir yıl içinde bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA