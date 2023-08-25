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Yaşam
AA 25.08.2023 15:08

Büyük Manavgat yangınından kurtulan alageyikler geri döndü

Yangından sonra izine rastlanmayan alageyikler fotokapana takıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük yangının ardından ilk kez görüntülenen alageyikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini heyecanlandırdı.

Büyük Manavgat yangınından kurtulan alageyikler geri döndü
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alageyik yerleştirme sahası ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonundan 2020'de 11'i dişi olmak üzere 25 alageyiğin salındığı belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede ormanlık alanların büyük bölümünün zarar gördüğü 2021'deki Manavgat yangınından yaban hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte bölgeye yerleştirilen alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak Bölge Müdürlüğümüzce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında, yerleştirilen alageyiklerden birisinin yavrusuyla tespit edilmesi büyük heyecan uyandırdı. Elde edilen kısa videoda, kulağı küpelenmiş bir alageyik ve alan yerleştirme işleminden sonra doğduğu düşünülen 2,5 yaşlarında dişi yavrusu görülmektedir."

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