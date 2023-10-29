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Yaşam
AA 29.10.2023 11:24

Bitlisli ustadan Cumhuriyet'in 100. yılına özel baston

Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel "100. yıl" logosu ile Atatürk'ün silüetinin yer aldığı bastonlar tasarladı.

Bitlisli ustadan Cumhuriyet'in 100. yılına özel baston
[Fotograf: AA]

Ahlat'ta en önemli el sanatları arasında yer alan bastonculuk mesleğini yaşatan 54 yaşındaki Gökbulak, asırlık ceviz ağacı ile koç, manda ve sığır boynuzu kullanarak birbirinden farklı bastonlar tasarlıyor.

Mesleği babasından öğrenen ve el işçiliğiyle özel bastonlar yapan Gökbulak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, üzerine "100. yıl logosu" ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini işlediği bastonlar hazırladı.

Bitlisli ustadan Cumhuriyet'in 100. yılına özel baston

"Özel sipariş verenler oldu"

Gökbulak, hazırladığı bastonların dikkati çektiğini ve çok ilgi gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına bu şekilde katkı sunmak istediğini anlatan Gökbulak, şöyle konuştu:

"Bu şekilde bir katkı sağladığım için mutluyum. Ahlat bastonları 3 bin yıllık geçmişe sahip. Tarihi bir el sanatı. Atölyede her yıl farklı model ve tasarımlar yaparken, aynı zamanda ülkemizin milli değerlerini de zaman zaman bastonlarımıza işliyoruz. Bu yıl da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü nedeniyle özel tasarımlar yaptık. '100. yıl' tamgalı, Atatürk çizimli ve imzalı bastonlar ürettik. Oldukça güzel oldu. Olumlu tepkiler de aldık. Özel sipariş verenler oldu."

Bitlisli ustadan Cumhuriyet'in 100. yılına özel baston

Gökbulak, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli mücadeleye omuz veren, mücadele eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu topraklarda devletimiz kıyamete kadar çok daha güçlü ve kudretli olarak varlığını sürdürecektir." diyen Gökbulak, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bitlis Cumhuriyetin 100. yılı
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