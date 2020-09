Gürkan Genç aslında ilk yolculuğuna 2010 yılında Japonya için çıkıyor. Hem de 6 ay önce aldığı ilk bisikletiyle… Doğu Karadeniz’den Japonya’ya İpek Yolu'nu katederek 12 bin kilometre pedal çeviriyor. 1 yıl sonra Türkiye’ye döndüğünde ise hayatını değiştiren kararı alıyor: Bisikletle dünya turu…

“Macera yolun bittiği yerde başlar.”

Gürkan Genç 9 Eylül 2012 yılında 33 yaşındayken işte bu sözü de çantasına atarak Ankara’dan yola çıkıyor. O günden beri sıcak, soğuk her türlü hava koşulunda, dünyanın en yüksek araç geçiş noktalarında, en büyük çöllerinde pedal çeviriyor. Genç, 8 yıldır kesintisiz devam eden dünya turunu ve hayallerini TRT Haber’e anlattı:

“Burada birçok kişi zengin insanın yapacağı iş olarak düşünüyor. Ama hiç öyle bir durum yok aslında. İnternet sayfamdan gelir elde edip dünyayı geziyorum. Bisikletle dünyayı gezmek gerçekten muhteşem bir olay çünkü yavaş bir seyahat gerçekleştiriyorum, metre metre tüm dünyayı görüyorum. Kültürleri, insanların yaşam tarzlarını görüyorum. İşte o kültürlerin içinden geçiyorsun. Her gün yeni şeyler öğreniyorsun her gün yeni bir maceraya gözünü açıyorsun. Ama tabii ki zorlukları var, hayatın her alanında zorluklar var. Bisikletle dünyayı gezmek de kolay bir şey değil. Keyif aldığım ve mutlu olduğum için böyle bir seyahat gerçekleştiriyorum. Zaten yaşamımızın amacı da o değil mi?”

62 ülke gezdi

Gürkan Genç, seyahatleri sırasında bisiklet dışında bir ulaşım aracı kullanmıyor. Sadece okyanusları geçerken uçağa biniyor. Yolculuğunu da tüm detaylarıyla kayıt altında tutuyor.

“Belki ileride bir Guiness Rekoru da kırma ihtimalim var. Tabii böyle bir seyahate rekor kırmak için çıkmadım. Şimdiye kadar toplamda dünya turumda 50 ülkeyi gezdim Türkiye-Japonya seyahatinde de yani Kuzey Asya seyahatinde 12 ülke gezmiştim. Toplamda da 62 ülkeyi bitirmiş bulunuyorum.”

Bisikletle dünyayı dolaşmak kolay değil. Her tür hava koşuluna doğru ekipmanlarla hazırlıklı olmak gerekiyor. Gürkan Genç de dünyanın en büyük çöllerinde sıcakla, kutup çizgisinde ise soğuk havayla imtihan verdi.

“2013 yılında eksi 57 derecede kutup çizgisini geçmiş biriyim, 62 derecede de 2014 yılında Sahra Çölü’nde pedal çevirdim. Her türlü hava koşulunda seyahat ediyorum. Yağmur, kar, buz, bunlara uygun ekipmanlar var. Bu deneyimlerimi de internet sayfamda anlatıyorum.”

“Bisikletimin arkasında dalgalanan bir bayrak var”

Gürkan Genç dünya turunun ne zaman biteceğine ise bir cevap veremiyor. Ancak nerede biteceğini ve hayallerini şu sözlerle anlatıyor:

“10 yıldır bisikletimin arkasında Türk bayrağı dalgalanıyor. Gittiğim coğrafyalarda hem ülkemizi temsil ediyorum hem kendimizi tanıtıyorum. Bisikletin güzel bir ulaşım aracı olduğundan bahsediyorum. Dünya turuna Ulus’ta Birinci Meclisin önünden başlamıştım ve şunu söylemiştim: Bisikletle dünya turu, dünyanın çevresinde tam bir tur attıktan sonra şu anki Meclisin önünde bitecek çünkü bittikten sonra Meclise girmek istiyorum ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin spor bakanı olmayı istiyorum. Neden Türkiye Cumhuriyeti’nin spor bakanı, bisikletle dünyayı dolaşmış biri olmasın?”