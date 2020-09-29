Cumhuriyet Mahallesi'nde Baki G'ye ait tek katlı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, durumu belediyeye haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine adrese polis eşliğinde giden belediye ekipleri, evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, aynı evden daha önce de belediye ekiplerinin çöp tahliyesi yaptığı öğrenildi.