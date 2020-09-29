Haber Giriş: Kaynak: AA
Çöp evden 2 römork dolusu çöp daha çıktı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde daha önce de çöp tahliyesi yapılan bir evden 2 römork dolusu çöp daha çıkarıldı. Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Baki G'ye ait tek katlı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, durumu belediyeye haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine adrese polis eşliğinde giden belediye ekipleri, evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, aynı evden daha önce de belediye ekiplerinin çöp tahliyesi yaptığı öğrenildi.
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