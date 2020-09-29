Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sel tehlikesi esnasında neler yapılmalı?
[Fotoğraf: AA ]
Sel tehlikesi sırasında kendimizi nasıl koruyacağız? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yapılması gerekenlere ilişkin animasyon paylaştı.
AFAD, Twitter hesabından "Öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sakarya ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" bilgi notuyla paylaşılan animasyonda, vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Animasyonda vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:
*Elektrik kaynaklarından uzak durun.
*Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kapalı yoldan gitmeye çalışmayın.
*Aracınızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,
⏰ Öğle saatlerinden itibaren
Etiketler: sel tehlikesinde neler yapılmalı sel tehlikesi animasyon Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFADSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:12
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