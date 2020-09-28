Polis memuru Engin Sever, 40 yıl önce Avustralya'da şehit edildi. Avustralya'nın Sidney kentindeki Türk Başkonsolosluğu'nda polis olarak görev yapıyordu. Ermeni Terör Örgütü ASALA mensuplarının saldırısına uğradı. Şehidimizin diplomatik kimliği 40 yıl sonra ailesine teslim edildi. Hem de Avustralya'daki Türk Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomat yeğenine.

Kanberra Büyükelçiliği 1'inci Müsteşarı İlhan Şener, "Kırk yıl sonra hem rahmetli Engin Sever'in diplomatik kimlik kartını teslim ettiler hem de tuttuğu özel bir defter varmış dijital kopyasını verdiler." dedi.

Somut bilgi getirenlere 1 milyon dolar ödül

Avustralya makamları, şehit polis Sever'in dosyasını 40 yıl sonra yeniden açmaya karar verdi. Şimdi gelişen teknolojik imkanlarla deliller tekrar inceleniyor. Somut bilgi getirenlere de 1 milyon dolar ödül verileceği açıklandı.

Dava dosyasındaki diplomatik kimlik ise Kanberra'daki büyükelçilikte 1'inci Müsteşar olarak görev yapan İlhan Şener'e teslim edildi. Diplomat olmaya şehit dayısının cenazesi sırasında karar veren Şener, "O sırada anneme sormuştum niçin öldürdüler diye, annem de bana Ermeniler yurt dışında diplomatlarımızı ve polislerimizi öldürüyorlar demişti. Ben de o zaman demiştim ki o zaman ben de diplomat ya da polis olacağım onların yerine geçeceğim. Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladıktan sonra bir gün Avustralya'da da görev yapmak hep hayalimde vardı mesleğimin 20. yılında nasip oldu." ifadelerini kullandı.

"Katillerin isimleri malum devletin arşivlerinde kayıtlı"

İlhan Şener, Avustralya makamları ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Ermenistan'da araştırılması gerektiğini ifade etti. "Çok yakınını kaybetmiş biri olarak şunu söyledim, gerçekten bulmak istiyor musunuz bu teröristleri? Evet dediler. O zaman bunun kısa yolu var ilgili devlete sorun ben eminim bu katillerin isimleri malum devletin arşivlerinde kayıtlı." diye konuştu."

Haber: Fatih Oruk