Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ülkelerinde yaşlanan nüfus hızla artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 1-2 Ekim tarihlerinde "Tercihleri Mümkün Kılmak: 21. Yüzyılda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Nüfus Dinamikleri ICPD+25" başlıklı konferans düzenlendi.

Avrupa, Asya ve Amerika'dan 56 ülkeyi kapsayan "UNECE bölgesi"nde 21. yüzyılın nüfus önceliklerinin ele alındığı konferansta, nüfus ve kalkınma eylem planının uygulanmasına yönelik UNECE Bölgesel Raporu açıklandı.

Nüfus 2030'da hızla azalacak

Nüfus dinamikleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yaşam boyu aile ve üreme sağlığı ile eşitsizlikler, haklar konuları ile ilgili 5 yıllık gözlemin aktarıldığı rapora göre, UNECE bölgesinde 2010 yılında yaklaşık 1,24 milyar insan yaşarken, bu sayı 2015'te 1,27 milyara yükseldi.

Asya ülkelerinde nüfusun hızla artış göstermesine rağmen, UNECE'ye üye 56 ülkenin 20'sinde nüfusun 2030'da hızla azalacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da yaşlı nüfus oranı yüzde 20'den fazla

UNECE'ye üye ülkelerdeki 65 yaş ve üstündeki insanların, 2015'te bölgenin toplam nüfusunun yüzde 15'ini oluşturduğu vurgulanan rapora göre, bu oran 2030'da yüzde 21, 2050'de ise yüzde 24'e ulaşacak.

Rapora göre şu an Avrupa ülkelerinde, yaşlı insanların toplam nüfusa oranı yüzde 20'nin üzerinde.

"Yaşlanan nüfusun hızlı artışının" nüfustaki en önemli değişikliklerden biri olduğu vurgulanan rapora göre, 2023 yılında ilk kez 65 yaş ve üstü nüfus, 14 yaş ve altı çocuk nüfusunu geçecek. Tahminlere göre, 2050'de 4 kişiden 1'i 65 yaş ve üstünde olacak.

Anne ölüm oranının yarıdan fazlası engellendi

Raporda, bölgedeki nüfus eğilimlerine bakıldığında, genç hamilelik oranında düşüş görüldüğü, anne ölüm oranının yarıdan fazlasının engellendiği belirtildi.

Doğu Avrupa ve Asya'da AIDS'in artış gösterdiği vurgulanan rapora göre, her yıl 38 bin kadının yakalandığı ve 18 bin kadının yaşamını yitirdiği rahim ağzı kanseri, kadınların kanser nedenli ölümlerinde 2. sırada yer aldı.

Raporda, nüfustaki gelişmeler karşısında insan kaynaklarına yatırım yapılması, gençlerin kapasitelerinin artırılması, çalışma çağındaki insanlar için iş ve aile dengesinin sağlanması, cinsiyet eşitliği gibi konularda politikalar geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: AA