İzmir’de yaşayan 60 yaşındaki Emin Şahin, gençliğinden beri yüzlerce hayat kurtardı.

Emekli olduktan sonra Kızılay'ın Güvenli Kan Projesi ile kan bağışına daha çok önem veren Şahin, şimdiye kadar hastanelerde 167 ünite, Kızılay'a ise 201 ünite kan bağışladı.

Kan bağışında Türkiye üçüncüsü olan Şahin, Dünya Sağlık Örgütünün 365 günde 24 ünite aferez trombosit kan bağışı sınırını, 366 gün çeken 2016 yılını bekleyerek aştı. Şubat’ın 29 gün çekmesi ile 366 gün sayılan 2016 yılında 25 ünite bağış yaparak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: DHA]

"Sınır olmasa yılda 50 ünite kan veririm"

Evinde 17 kan bağışı ödülü bulunan Şahin, 2014 yılında yılda 29, 2017 yılında 28 ve 2018 yılında 28 defa tam kan ve aferez trombosit bağışında da bulunarak, 4 yılda Türkiye’deki en yüksek sayıya ulaştı.

Şimdiye kadar kan bekleyen bin hastanın hayatını kurtaran Şahin, S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan birçok çocuğa kan vererek yardımına koştu.

Kızı hemşire olan Şahin, kan bağışının önemini belirterek, "Sınır olmasa yılda 50 ünite kan veririm" dedi.

25 ünite kan bağışı yaptığı yılı anlatan Emin Şahin, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar hiçbir sağlık sorunum olmadı. 2018 yılında ben haftada 3-4 ünite kan veriyordum. Türkiye’de benim gibi 5 kişi var, biz birbirimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir his, bir annenin bir babanın evladı için çırpındığını düşünün. Kan, aferez, plazma arıyor. Onların derdine derman oluyoruz, binlerce hayat kurtarıyoruz. Sadece kök hücre veremiyorum, 48 yaşına kadar verilebiliyor çünkü."

Kaynak: DHA