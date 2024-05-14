Bir günlüğüne asker olan engelli gençler tezkere aldı

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Aileleriyle gelen 37 zihinsel ve bedensel engelli genç, jandarma üniforması giydi. Spor salonunda hazırlıklarını tamamlayan gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup ant içti.

Jandarma Maliye Albay Hüsnü Zafer Kömürcü, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının yönlendirmeleriyle düzenlenen etkinlikte onlar ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince engelli vatandaşlara bir gün askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılında başlatıldığını belirten Kömürcü, şunları dile getirdi:

"Sevgili Mehmetçikler, sizler bugün bir rüyanızı gerçekleştirerek, diğer arkadaşlarınız gibi temsili de olsa askerlik hizmetini yapmaktasınız. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katıldığınız, havasını teneffüs edip kısa süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu coğrafyada en güçlü, en donanımlı ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Bu gurur size ömür boyu güç versin." diye konuştu.

Gençlerden Mehmet Ali Şahin ise gazetecilere, jandarma üniforması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şahin, "Askere gitmek istiyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Komutanlarımızın emeklerine sağlık." dedi.

Gençlerden Halil Karatekin'in babası Mehmet Karatekin de oğlunun askeri üniformayla görünce büyük gurur yaşadıklarını belirterek "Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Annesine sürpriz yapacağız. Elim ayağım titriyor, çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Askerlik heyecanı yaşayan gençler, terhis belgelerini aldıktan sonra aileleri ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.