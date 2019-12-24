21 Aralık 1963 günü EOKA milisleri kanlı saldırılarına başladı. Enosis ülküsünü gerçekleştirmek için başta Lefkoşa olmak üzere pek çok yerde Türk köylerine saldırıyor, özellikle de savunmasız sivilleri hedef alıyorlardı.

Rum çetelerinin Kıbrıslı Türk sivillere yönelik saldırıları artarak devam ediyordu. 24 Aralık akşamı ise saldırıların adresi bu kez Kumsal Mahallesi'ydi. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunu, ölüm o akşam yakaladı. İlhan, adadaki Türk alayının tabip subayıydı.

Rum saldırılarının mağduru olan köylere yardım etmek için görevdeydi. 3 gün sonra döndüğünde bir evi ve ailesi kalmadığını öğrenecekti.

Çam ağaçlarında çocuklarının kokusunu aradı

Eşi Mürüvet Hanım, çocukları 6 yaşındaki Murat, 4 yaşındaki Kutsi ve daha 6 aylık Hakan, Rum çeteler tarafından katledildi. Annelerinin kucağında sığındıkları küvetin içinde acımasız kurşunların hedefi oldular... O sırada İlhan ailesine misafirliğe gelen Feride Hanım da saldırıda yaşamını yitirdi.

11 Kıbrıslı Türk'ün yaşamını yitirdiği saldırılar, daha sonra Kumsal saldırısı olarak tarihe geçti.

İlhan ailesinin 4 ferdinin küvette cansız yatan hallerinin fotoğrafı ise Rum zalimliğinin en dehşet verici kanıtı olarak belleklere kazındı.

Mürüvet Hanım ve 3 çocuğu Elazığ’a götürülerek toprağa verildi. Binbaşı Nihat İlhan ise bahçesine diktiği çam ağaçlarında çocuklarının kokusunu aradı: Murat, Kutsi ve Hakan...

Kaynak: AA