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Bilecik'te "duşak kesme" geleneği yaşatılıyor

Bilecik'de yaşayan Yörükler, bebeklerin ilk adımlarını düz basacağı ve her türlü kötülüklerden korunacağı inancıyla "duşak kesme" töreni yapıyor.

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Bilecikte &quot;duşak kesme&quot; geleneği yaşatılıyor

Bilecik Pazaryeri'de yaşayan Yörükler, "düşmesine engel olacağı inancıyla çocuğun ayakları arasına bağlanan ip veya kurdeleyi kesme törenini yaparak "duşak kesme" geleneğini yaşatıyor.

Küçükelmalı Köyü'nde yaşayan Hüseyin ve Deniz Çelik çiftinin bebekleri Ahmet için "duşak kesme" töreni düzenlendi.

Bebeklerin ilk adımlarını düz basacağı ve her türlü kötülüklerden korunacağı inancıyla gerçekleştirilen geleneksel törende, bebeğin iki ayağı boncuklu bir iple bağlanıyor. Ardından ailede en düzgün yürüdüğü bilinen yakını tarafından besmele çekilerek boncuklu ip kesiliyor.

Dede Ahmet Çelik, asırlardır devam eden "duşak kesme" törenini çocukları ve torunlarının yanı sıra yakınlarının çocukları için de yaptıklarını söyledi.

Bebekler bir yaşına bastığı gün yapılan tören için yakın akrabalardan en güzel yürüyen birinin seçildiğini belirten Çelik, "Bebeğin ayakları düzgün yürüyen yakını tarafından besmele çekilerek boncuklu iple birbirine bağlanır. Torunum Ahmet'in dayısı bu görev için seçildi" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: yörük, tören, kuşak, gelenek, çocuk
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