İzmirli turizmci gazetede gördüğü köye hayatını adadı

İzmirli 2 çocuk babası 62 yaşındaki Ahmet Karakayan, uzun yıllar otellerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Yıllar önce eşi Nilüfer Karakayan ile Karaburun'u ziyaret eden Karakayan, karşılaştığı doğal güzellikler karşısında etkilendi ve emeklilik hayatını burada geçirme kararı aldı.

Karaburun'a yerleşme hayallerini yoğun iş hayatları nedeniyle 15 yıl ertelemek zorunda kalan Karakayan çiftinin fikri, bir gazetede okudukları haberle değişti.

Küçükbahçe Köyü'nün güzelliklerini anlatan haberi okuyup etkilenen Ahmet Karakayan, hafta sonu geldiği sevimli köyde ev aldı. Çalıştığı iş yerinden ayrılan Karakayan eşiyle köye yerleşti.

Evlerin duvarlarını resimleriyle süslüyor

Hobi olarak resim yapan Karakayan, eşinin isteğiyle önce evini daha sonra izin alarak sokağındaki tüm evlerin duvarlarını çeşitli resimlerle süsledi. Bununla yetinmeyen Karakayan her sabah temizlediği köyün kumsalına, sokak kütüphanesi kurarak vatandaşların kullanımına sundu.

Karakayan yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy için şiir yazıp beste de yaptı.

Ahmet Karakayan, Küçükbahçe Köyü'nü gördüğünde çok sevip etkilendiğini belirtti. Köye geldiği ilk günü hala unutamadığını aktaran Karakayan, "Sessizliği ve sapa oluşu bana burayı sevdirdi. Bir cuma günü işten çıktım pazartesi günü işi bıraktığımı söyledim" dedi.

İlk yıllarda yakın arkadaşlarının kendisine "Sen orada sıkılırsın, yaşayamazsın" dediklerinden bahseden Karakayan, yaşamın güzelliğini Küçükbahçe'de yeniden anladığını vurguladı.

"Hayata dair bir şey öğrenmemi sağladı"

Karakayan, "Küçükbahçe, beni hayatın elinden aldı ve elimi tuttu" diyerek, şöyle konuştu:

"Kurtulmamı, heba olup gitmememi sağladı. Hayata dair bir şey öğrenmemi, çözmemi, dinginleşmemi, törpülenmemi ve kendime doğru yolculuk yapmamı sağladı. Geçmişte yaşanan hayatın koşuşturması içinde ben de farkında değildim. Geldikten sonra fark ettim, milyarlar kazanırken de aynı geçinirdim, emekli maaşıyla da aynı geçiniyorum. Ölünceye kadar ömür boyu burada yaşamak istemiyor."

Karakayan, 50 yaşından sonra yerleştiği Küçükbahçe'nin kendisini ressam, şair, bestekar yaptığını, hayattaki en büyük mutluluğunun burada yaşamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA