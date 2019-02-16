Yıldız Dağları eteklerinde ormanlık alanların beyaz örtüye bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmeye çalışırken bazıları da kar üzerinde ateş yakarak piknik yaptı.

"Istranca Dağları" olarak bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Demirköy ilçesinde de karlı dağlar ve orman, güzel görüntüler oluşturdu.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, bölgenin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimlerinde orman ve dağların adeta görsel şölen sunduğunu belirten Asan, bu güzelliklerin görülmeye değer olduğunu anlattı.

Kaynak: AA