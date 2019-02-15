Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Volkan Oğuz yaşama aşkıyla örnek oluyor.

Oğuz, iki kolu olmadan dünyaya gelse de, her işi kendisi halledebiliyor. Güne düzenli sporla başlıyor, yemeğini kendi yapıyor.

Kollarının olmaması günlük ihtiyaçlarını gidermesine engel değil. Bazen ellerinin yerine ağzını kullanıyor, bazen de ayakları ellerinin yerini alıyor.

Katıldığı konferanslarla örnek oluyor

Üniversiteyi bitirip şimdi gençlere verdiği konferanslarda zorlukları nasıl yeneceklerini anlatıp onlara pozitif enerji veriyor. Katıldığı konferanslarda onun yaşam azmini görenler hayata farklı pencereden bakmaya başlıyor.

Gençlerin ufkunu açan Volkan Oğuz, şöyle söylüyor:

"Hayatın zorluklarını aşa aşa 24 yaşına geldim. Bu zorlukları aşmamda bana yardımcı olan başta ailem, öğretmenlerim ve en önemlisi içimdeki yaşam aşkı oldu."

Volkan Oğuz tüm zorlukların azimle aşılabileceğini hem hayatı ile hem konferansları ile anlatmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber