Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Demet Durmuşlu'nun hobisi soğuk yöntem doğal sabun yapmaktı. Bu hobisi de kısa zamanda işe dönüştü. Durmuşlu, işin sırrını öğrenmek isteyenlere kurs verdi.

Sabun konusunda Türkçe kaynak bulamamasından rahatsız oldu, bunun paylaşılması gereken bir bilgi olduğunu düşündüğü için kitap yazdı.

Çilek, kekik, keçi sütü, Silifke'nin meşhur yoğurdu...

Bu sabun türlerini önce kendisi denedi.

"İstediğimiz malzemeyi, istediğimiz kalitedeki yağı sabunumuzun içerisinde yorumlayabiliriz. Doğal olduğunu gönül rahatlığıyla biliyoruz. Nemlendirici kullanmaya gerek kalmadan cildi yumuşacık yapıyor."

Doğal sabuna ilgi büyük. Durmuşlu'nun ürettiği sabunların ünü yurt dışına kadar uzanıyor.

Kaynak: TRT Haber