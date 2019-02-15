Sevda Çakan İnegöl'de çocuklarıyla yaşıyor. O'nun günlük hayatı mücadelelerle dolu...

Boşandığı eşinden yardım alamayan fedakar anne 11 yıldır evine bakıyor.

Bir kaç gün önce kolunu kıran Çakan, kulübesinde çocuklarıyla birlikte yaşam savaşı veriyor. Elektrik ve su faturalarını ödemekte zorlanıyor.

El arabasına topladığı hurdaları satıyor, biri engelli beş çocuğu için ekmek parası çıkartıyor.

Fedakar annenin en büyük hayali ise, çocuklarının iyi bir eğitim görmesi. Bu yüzden gün boyu İnegöl sokaklarında dolaşıyor.

"Çocuklarımın geleceğine ihtiyacım var benim. Okusun bir meslek sahibi olsun."

Kaynak: TRT Haber