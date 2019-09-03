Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bilgi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köylerinde besiciler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yaylalardaki son günlerini yaşıyor.

Katır, at ve eşek sırtında sarp kayalıkları tırmanan, zorlu yolları aşan besiciler, kadınların süt sağımının ardından aynı şekilde köye dönüyor.

Erkeklerin hayvanların kışlık ihtiyacı için biçtikleri otları köylere taşıdığı yaylalarda, kadınlar da yaptıkları peynirleri küplere doldurup toprağa gömüyor.

Yaklaşık 5 ay önce hayvanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkaran besiciler, havaların soğumaya başlamasıyla köye dönen hayvanları için kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Bilgi Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Yavaş, mahalle ve bağlı mezrada 200 hanenin bulunduğunu söyledi.

Yoğurt, tereyağı ve peynir satarak geçiniyorlar

Bölgede yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Yavaş, gün boyunca hem hayvanlarla ilgilendiklerini hem de ev işleriyle uğraştıklarını anlattı.

Her gün kullandıkları yayla yollarının yapılmasını isteyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Köyümüzün 3 yaylası bulunuyor. İki yaylamızın yolu yapıldı. Diğer yaylamızın yolu da yarıya kadar tamamlandı. Allah devletimizden razı olsun. Burada zor şartlar altında yaşıyoruz. Hayvanlardan yaptığımız yoğurt, tereyağı ve peynirleri satarak geçiniyoruz."

Kaynak: AA