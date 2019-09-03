Sırbistan'ın Susek köyünün eski geleneklerinden birinde, birinci sınıfa başlayan öğrenciler okulunun ilk günü süsledikleri horozları öğretmenlerine hediye olarak getiriyor.

İlk kez okul sıralarına oturan Susekli 6 öğrenci de bahçelerinde besledikleri en güzel horozu öğretmenlerine hediye ederek bu geleneği sürdürdü.

Okul Müdürü Ilija Pesic, zamanında kendisinin de bu okulda eğitim aldığını belirterek, "Öğretmene horoz hediye etmek uzun süredir devam eden bir gelenek. Ben de birinci sınıfa başladığımda aynı geleneği yerine getirmiştim" dedi.

Horozun bakımına önceden başlanıyor

Pesic, rivayetlere göre öğretmene horoz hediye etme geleneğinin bir asırdan daha uzun süredir köyde sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin aileleri, okulun ilk günü horozla gelmeleri gerektiğini biliyor, buna göre hazırlanıyor. Aileler, horozun sağlıklı ve uzun tüylü olması için bakımına çok önceden başlıyor."

Öğretmenlerin de hediye olarak aldıkları horozları beslediklerini ya da komşularının bahçesine bıraktıklarını anlatan Pesic, "Burası küçük bir yerleşim birim. Dolayısıyla herkes hayvan beslemeyi bilir" dedi.

Öğrencilerin aileleri tarafından özenle süslenip sepetler içerisinde okula getirilen horozların öğretmene hediye edilmesinin ardından, Susek'te yeni eğitim öğretim yılı da başlamış oldu.

Kaynak: AA