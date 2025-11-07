Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
Yaşam
AA 07.11.2025 15:43

Bazı hacı adaylarına 'sağlık raporu' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan kura çekiminde kesin kayıt hakkı kazanan ancak isminin yanında "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" ibaresi bulunan hacı adaylarından sağlık raporu istenecek.

Bazı hacı adaylarına 'sağlık raporu' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasındaki bilgiye göre, hac kurasında ismi çıkan tüm hacı adayları kesin kayıt yaptırabilecek.

Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda veya e-Devlet portalında "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" şeklinde bir uyarı almayan hacı adaylarından sağlık raporu istenmeyecek.

Ancak, kurada ismi çıkmasına rağmen bu uyarıyı alan hacı adaylarının kamu hastanelerinden "Durum Bildirir Sağlık Raporu" almaları gerekecek.

Sağlık raporu uygun olanların belgelerini il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri istenecek.

"Durum Bildirir Sağlık Raporu" uygun olmayan hacı adayları, Suudi Arabistan makamlarınca hac vizesi verilmemesi nedeniyle hacca gidemeyecek.

Hacı adayları, kendi adlarına hac yapmak üzere vekalet verebilecek

Bu durumda olan hacı adayları, kendi adlarına hac yapmak üzere bir yakınına (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla) noterden vekalet verebilecek.

Hacı adaylarının vekalet süreçleriyle ilgili il ve ilçe müftülüklerine başvurmaları gerekecek.

Vekalet verenin 18 yaşından büyük, vekalet alanın ise 18-65 yaş aralığında olması şartı aranacak.

Vekalet yoluyla hacca gideceklerin sağlık durumlarının uygun olup olmadığı Suudi Arabistan makamlarınca ayrıca değerlendirilecek.

Belirlenen süre içinde sağlık raporu sunmayan ve vekalet için müftülüklere başvuruda bulunmayanlar kesin kayıt hakkını kaybedecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
